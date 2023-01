Arriva una ondata di freddo in tutto il Piemonte, temperature in picchiata

Il record è stato quello fatto segnare dal termometro della Capanna Margherita: -31,6°. Siamo a 4.554 metri d'altitudine, vetta italiana del Monte Rosa. Ma è solo il caso più eclatante dell'ondata di freddo che sta investendo il Piemonte. In montagna si oscilla tra i -22 gradi della Gran Vaudala, sulle Alpi Graie, ai meno 14 dell'Argentera. Freddo che è sceso anche a quote pianeggianti e collinari: da Castell'Alfero, in provincia id Asti, a Caluso, in provincia di Torino, minime attorno ai 9 gradi sotto lo zero. Già, ma la neve? L'ondata di gelo è destinata ad attenuarsi nelle prossime ore.

Attenzione anche sulle strade. Obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo praticamente su tutto il territorio piemontese. Rafforzati i controlli della Polizia di Stato, che in un mese, tra piemonte e Valle d'Aosta, ha fermato 122mila veicoli ed elevato 268 sanzioni legate alle gomme. Per mancanza di dispositivi invernali o per battistrada troppo usurato.



