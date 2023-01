Beni confiscati alla 'ndrangheta, il caso di Cuorgnè dove da 10 anni una villa resta abbandonata

Il caso delle ville confiscate alla ‘ndrangheta a Cuorgnè dopo il blitz dell’inchiesta Minotauro del 2011. A oltre 10 anni quella di Bruno Iaria è stata assegnata all'associazione Mastropietro che dà casa a chi non ce l'ha: “All'inizio c'è stata qualche difficoltà, ma ora non abbiamo problemi” racconta il presidente Egidio Costanza. Una situazione diversa per quella dello zio del boss, Giovanni Iaria, morto nel frattempo: qui il comune di Cuorgnè vorrebbe ospitare le attività per l'inclusione dei disabili, ma finora il bando è andato deserto.

Secondo la sindaca, Giovanna Cresto, non è un problema legato al timore della criminalità, ma ai tempi stretti e agli investimenti necessari. La convinzione però è che con il nuovo bando, che scade il 7 febbraio, il bene avrà dei gestori: “Vorremmo che la villa fosse destinata alle attività per l'inclusione dei disabili, ma fosse anche aperta alle iniziative per tutta la comunità di Cuorgnè” chiarisce la prima cittadina.

La questione dei beni confiscati e non utilizzati resta spinosa, ma anche per la referente di Libera Piemonte, Maria Josè Fava, non si tratta di timore della criminalità organizzata: “La percentuale di beni utilizzata nella nostra regione è bassa, ma è sempre meno un problema culturale e sempre più di natura burocratica ed economica - ribadisce - Spesso gli investimenti richiesti sono molto importanti per le realtà del terzo settore”.