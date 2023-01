Caos passaporti, code e disagi anche a Cuneo

Venerdì mattina, giorno di consegna dei passaporti pronti in questura a Cuneo. La certezza di partire per un viaggio è l’epilogo di un percorso che, sul portale del ministero dell’Interno, comincia spesso da un annuncio poco incoraggiante: “Nessun appuntamento disponibile, in tutta la provincia”.

Le persone incrociate fuori dall'ufficio passaporti, raccontano di essere riusciti a prenotare uno slot dopo plurimi accessi al portale: questione di tempismo e tenacia, per afferrare online i pochi posti extra che la Questura cerca di caricare ogni giorno sul sito del ministero. Altrimenti, come in tutto il Piemonte, si rischia di poter prenotare solo a mesi di distanza.

Colpa di una richiesta di rinnovi del passaporto esplosa, dopo la fine delle restrizioni ai viaggi e gli effetti della Brexit. Un problema, tanto che il presidente della Regione Alberto Cirio ha chiesto un sforzo ai questori. Offrendo l’ipotesi di coinvolgere i comuni, per rendere il servizio di raccolta domande più capillare. Per il questore di cuneo, Nicola Alfredo Parisi, "la percorribilità di questa disponibilità da parte del presidente è tutta da valutare a livello centrale".

Accolta con pieno favore, invece, la proposta di Cirio di impegnarsi presso il governo per favorire un dialogo tra i ministeri degli Esteri italiano e britannico, per un accordo che permetta ai tanti giovani piemontesi che si recano in Gran Bretagna di tornare a viaggiare in quel Paese grazie alla semplice carta d'identità.

A Cuneo, intanto, la questura annuncia un nuovo open day l’undici febbraio, dopo quello di sabato scorso. E una nuova apertura straordinaria al venerdì pomeriggio. Per venire incontro a una mole di richieste, 300 al giorno raccolte solo a Cuneo, che nasconde però anche curiosi paradossi. Molti i passaporti pronti alla consegna da settimane, fa sapere la Questura, e che non sono ancora stati ritirati.