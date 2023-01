"La nostra vita dietro le sbarre," il racconto di quattro detenuti nel carcere di Torino

Una delle piaghe di tutte le strutture carcerarie ma in particolare delle Vallette è il sovraffollamento: 1500 persone tra uomini e donne, metà sono stranieri, sono ristretti in una struttura vetusta per la gran parte da ristrutturare.



Pochi i contatti con l'esterno anche se la nuova direzione sta riuscendo ad aumentare i progetti di lavoro che però per le poche risorse non riesce a coinvolgere tutti. Le condizioni del carcere Lorusso e Cutugno di Torino sono al centro di diverse inchieste negli ultimi mesi relative a presunti casi di violenza.