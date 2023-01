Covid, in Piemonte continua il calo dei nuovi contagi

In Piemonte calano i nuovi casi covid, in controtendenza rispetto al resto del Paese (+ 11%). Il dato arriva dal rapporto settimanale della fondazione Gimbe. Cifre migliori rispetto a quelle nazionali anche per l'occupazione dei posti letto ordinari (7,7%) e di terapia intensiva (1,6%).

Servizio di Maria Elena Spagnolo

Montaggio di Beppe Serra