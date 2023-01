Altre due sotto-varianti Omicron: Kraken e Grifon preoccupano

L'Organizzazione Mondiale per la Salute, nella prima conferenza stampa dell'anno, ricorda le cinque regole auree per tenere sotto controllo la pandemia di Covid. Vaccini, mascherine, spazi aerati, e cure tempestive in caso di malattia, in pratica cioò che abbiamo imparato con l'esperienza degli ultimi tre anni. Ma l'ondata cinese e la diffusione di due sotto-varianti molto contagiose sollevano dubbi e preoccupazioni. Che fare? parla il genetista Giuseppe Novelli che ci dice: dobbiamo fare più sequenziamenti a campione per conoscere il virus e agire tempestivamente quando serve. Tgr Leonardo

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Paola Bovolenta