Covid, il conto delle feste

Dopo i giorni di festa e tante occasioni di incontri, e affollamenti, arriva il conto sul Covid.

Per la Fondazione Gimbe sono cresciuti i casi e i decessi.

Stabili le le terapie intensive, e una geografia nelle regioni italiane tutta da decifrare per i contagi.

In testa la Puglia con un più 44 per cento di casi.

Tutto da valutare il peso dell'ondata cinese. Tgr Leonardo

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Benedetto Mallevadore