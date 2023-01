Cremonese-Juventus, le probabili formazioni. Linea verde per Allegri

Crmeonese-Juventus, le probabili formazioni. Largo ai giovani. Per scelta e per necessità. La Juve scopre un nuovo infortunio per Di Maria, che non parte nemmeno per Cremona per una contusione rimediata in allenamento, e Allegri sembra intenzionato a puntare sulla linea verde. A cominciare dalla fascia destra, rimasta scoperta per gli infortuni di Cuadrado, Chiesa (al rientro, in panchina) e del Fideo. E dove dal primo minuto potrebbe esserci Soulè. Con Fagioli mezzala destra, McKennie potrebbe traslocare sul centro-sinistra, perché il rientrante Rabiot potrebbe partire dalla panchina. Partita del rinnovo aperta con il francese, con la Juve disposta a confermare il già alto ingaggio attuale, 7 milioni di euro. Difficile immaginare un'offerta migliore, dai bianconeri in piena austerity.

Scanavino in tribuna, Miretti in campo

In tribuna, in uno Zini stracolmo, ci sarà anche il nuovo amministratore delegato e direttore generale, Maurizio Scanavino. Un altro a cui la linea verde sembra piacere: e Allegri potrebbe ulteriormente stupire piazzando Miretti alle spalle di Milik, lasciando Kean in panchina. Contro l'aggressività della squadra di Alvini, e pensando, sabato, all'Udinese, serve gente in forma. Muscoli ed entusiasmo, oltre che qualità. Cose che dai giovani, finora, si sono viste.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Miretti; Milik. Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meitè; Buonaiuto; Dessers, Okereke.