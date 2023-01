Anche il paese dell'acqua ha sete. Crodo fa i conti con la siccità

Anche il paese dell'acqua termale e minerale è a corto di risorsa idrica. Siamo a Crodo, in Valle Antigorio, nel Verbano Cusio Ossola: per la prima volta il Comune ha emanato un'ordinanza che invita la cittadinanza a “non utilizzare l'acqua potabile per usi diversi da quello igienico-sanitario e domestico”, a causa del “perdurare della congiuntura climatica con conseguente siccità”. Chiuse anche le fontane pubbliche.

Il problema è legato in primis alle scarse precipitazioni, ma anche alle basse temperature che non consentono il disgelo per ricaricare le fonti da cui si approvvigiona l'acquedotto comunale. Il tutto aggravato da una rete idrica segnata da numerose perdite.

Servizio di Simona Marchetti, montaggio di Giulia Parenti. Interviste ad abitanti di Crodo e al sindaco, Ermanno Savoia