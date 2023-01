Crolla il prezzo dei pomodori, colpa del cambiamento climatico

A Porta Palazzo ogni giorno le sentinelle anti spreco raccolgono frutta e verdura invenduta per donarla ai più bisognosi. In questi giorni sono sommersi dai pomodori. Tra i banchi spiegano: tra le ragioni di questa situazione, il caldo degli ultimi mesi.

Dal CAAT di Torino confermano: c'è stata una sovrapproduzione di prodotti non stagionali per le alte temperature degli ultimi mesi, non solo nel Sud Italia, ma anche in Spagna e in Marocco.

