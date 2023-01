Cuorgnè, cosa resta di Minotauro a dieci anni dalle prime sentenze contro la 'ndrangheta

Viaggio a Cuorgnè, a oltre dieci anni dall'operazione Minotauro dei carabinieri contro la criminalità organizzata. Nel giugno 2011 il blitz e gli arresti tra cui quelli di Bruno Iaria, considerato il boss del “locale” di ’ndrangheta di Cuorgnè, e lo zio ed ex assessore, Giovanni Iaria, morto nel frattempo.

Tra gli abitanti del paese canavesano in pochi ricordano quanto successo e, ancora meno, vogliono parlarne. A Cuorgnè la villa di Bruno Iaria è stata assegnata all'associazione Mastropietro che dà casa a chi non ce l'ha, mentre quella dello zio Giovanni Iaria da oltre dieci anni è in stato di abbandono. Un bando per installarci all'interno attività dedicate ai disabili è andato deserto durante la vacanze: per le vie di Cuorgnè c'è chi ipotizza dietro questa mancanza di proposte ci sia il timore di ritorsioni, ma la sindaca, Giovanna Cresto, lo esclude: “Abbiamo riaperto il bando che scadrà il 7 febbraio e ci sono già stati diversi contatti con associazioni interessate”.