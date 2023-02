La Cuthbertson Award Medal a una ricercatrice italiana

La possibile correlazione tra ritmi circadiani e malattie del metabolismo, ad esempio come può influire un ciclo sonno veglia non corretto. E' l'argomento degli studi per cui la Nutrition Society ha assegnato a Londra la Cuthbertson Award Medal a Giovanna Muscogiùri, endocrinologa, ricercatrice presso l'Università Federico II di Napoli, che abbiamo sentito.