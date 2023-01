Da Eurovision ricadute economiche per 22,8 milioni di euro

Eurovision, non solo musica. L'evento dello scorso maggio ha portato a Torino sì artisti da tutta Europa, ma anche una ricaduta economica di 22,8 milioni di euro, tra impatti diretti e non. Il dato arriva da un'indagine dell'Osservatorio Culturale del Piemonte, per la Camera di Commercio di Torino. A questa cifra i ricercatori aggiungono altri 66 milioni, derivanti dalla visibilità sui media. L'evento è costato 14 milioni.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

Montaggio di Paola Bovolenta