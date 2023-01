Vandalismo la notte di Capodanno e un castello che emerge dalla nebbia

Le vostre segnalazioni del 4 gennaio 2023.

“La mia auto - ci scrive Vito - così ridotta. E tutto intorno bidoni di spazzatura rovesciati”. Immagini scattate la notte dell'ultimo dell'anno, una guerriglia urbana denuncia il telespettatore finita con danni vari: “un vetro del pullman rotto e ovunque tracce di spaccio a tutte le ore, ogni sera - scrive ancora - siamo a rischio di finire all'ospedale, per favore qualcuno intervenga per cercare di porre fine a tanto degrado”. Siamo a Torino, in Corso Giulio Cesare fra i numeri civici 19 e 27.

Per fortuna il genere umano sa anche creare tesori, illuminati, come in questo caso, dalla bellezza della natura. Il castello di Santa Vittoria d'Alba che emerge da un mare di nebbia, sullo sfondo un maestoso Monviso. Ringraziamo Sergio Boaron di Carmagnola.

Insolita umidità in questo mite inverno su una foglia di quercia imperlata di gocce, immortalata dal nostro affezionato Gianmaria Capello nel bosco del Vaj a Castagneto.