L'allarme globale dell'Oms, sciroppi per la tosse uccidono 300 bambini

Oltre 300 bambini, quasi tutti di età inferiore ai 5 anni, nel 2022 sono morti in Gambia, Indonesia e Uzbekistan per danno renale acuto, dopo aver assunto sciroppi per la tosse contaminati da alti livelli di glicole dietilenico e glicole etilenico. Sostanze chimiche utilizzate come solventi industriali e agenti antigelo che anche in piccole quantità possono essere fatali. Quindi non dovrebbero essere mai presenti nei medicinali. I farmaci sotto accusa sono Ambronol e il Dok-1 Max prodotti da Marion Biotech in India che ne ha sospeso al produzione. Le sostanze tossiche nei medicinali sono state scoperte dai laboratori del Ministero della salute dell'Uzbekistan e segnalati all'organizzazione Mondiale della sanità il 22 dicembre 2022. 7 in tutto i Paesi che, a seguire, hanno denunciato di averle trovate negli sciroppi in vendita nelle loro farmacie. L'OMS ha lanciato un alert e chiesto ai 194 stati membri di aumentare la sorveglianza sui prodotti in circolazione, sui fornitori e a tenere accuratamente registri per facilitare la tracciabilità. In Italia questi sciroppi non sono disponibili in farmacia, ma sono acquistabili in altri Paesi europei o on line. Per questo l'appello è rivolto anche ai cittadini Italiani: non utilizzateli e, se li avete in casa, chiamate il vostro medico e ditegli dove li avete reperiti.