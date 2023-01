Epatite C, lo screening che salva la vita

Si è aperta la campagna di screening dell'Asl To3 per l'Epatite C.

Primo Open Day negli ospedali di Rivoli, Susa e Pinerolo, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989. Il prossimo sarà l'11 febbraio.

L'Epatite C è un virus che colpisce il fegato. Spesso non dà sintomi e dunque può rimanere silente negli anni.

Ma se non diagnosticato, e curato, può portare a cirrosi epatica e a forme tumorali anche gravi. Si trasmette per via ematica oppure tramite rapporti sessuali.

Per diagnosticarlo, basta un prelievo di sangue capillare dal dito di una mano.

Negli ospedali dell'Asl To 3 il test è gratuito. Basta esibire la tessera sanitaria, dopo essere stati convocati tramite una lettera che arriva a domicilio, e in 15 minuti si ha il responso.

In caso positivo, il paziente comincia la cura. I farmaci attualmente in commercio garantiscono una guarigione del 99 per cento.

In piemonte ne sarebbero affetti un milione e mezzo di persone, ma non tutte sanno di averla, proprio perché non da una sintomatologia manifesta.

Negli screening precedenti dell'Asl To3, su 4 mila test 4 erano positivi, uno su mille.