Farmaci introvabili: i farmacisti tornano in laboratorio

Torna in primo piano il ruolo storico del farmacista non solo come consigliere e dispensatore di medicine, ma anche come produttore. La carenza di medicinali di larghissimo consumo riporta l'attenzione sulla differenza fra cure standardizzate e medicine su misura. Noi siamo andati in una farmacia torinese di barriera a vedere come si creano i medicinali. Qui è sempre attiva la produzione di farmaci per gli ospedali pediatrici che “big pharma” non produce perchè non rendono abbastanza.

servizio di Laura de Donato, montaggio di Claudio Biasiotto