Il respiro dei fiumi

Gli scienziati hanno prodotto moltissimi dati e stime sul ciclo del carbonio e dei gas serra di foreste, suoli, Oceani, laghi. Ma sappiamo ancora poco su come i corsi d'acqua influiscano sulla vita del pianeta e come cambino con l'aumento delle temperature, che impatto abbiano sui gas serra in atmosfera. l'idrologo Enrico Bertuzzo, dell'università Ca' Foscari, ha partecipato a uno studio internazionale, pubblicato su Nature che propone un Sistema di Osservazione dei fiumi per fare previsioni più precise sul nostro futuro.

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Benedetto Mallevadore