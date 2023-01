Pagina della memoria: storie di scienza e ricerca interrotte dalle leggi razziali fasciste

“Dell'olocausto sui libri di storia non rimarrà che una riga”. Una profezia amara, quella di Liliana Segre, che la memoria collettiva può scongiurare, anche con l'aiuto della comunità scientifica. Che sta salvando dall'oblio decine, migliaia di quelle righe, sulla "Pagina della memoria". Un portale on line in cui gli istituti di ricerca italiani - Ingv, Cnr, Accademia dei Lincei e Inapp - stanno raccogliendo, assieme alle comunità ebraiche, archivi, documenti, fotografie, testimonianze e storie familiari di tutti quei ricercatori la cui vita accademica fu interrotta dalle leggi razziali e dalle persecuzioni fasciste. Storie come quella di Lucia Bedarìda Servadìo, la prima donna medico ebrea d'Italia, laureata in chirurgia e ostetricia. Storie di studi interrotti, docenti e allievi espulsi dalle università, e anche di Nobèl mancati, come due matematici. E poi i Nobèl, quelli veri: la luce dei loro premì brillò lontano dall'Italia. Storie di grandi scienziati e docenti laboriosi, che continuarono a studiare nell'ombra, storie custodite e diffuse dai ricercatori di oggi, quasi a risarcimento di quelle vite e ricerche interrotte.

L'intervista a Aldo Winkler, primo tecnologo INGV

