Il concerto ecumenico al Sermig di Torino

Musicisti di diverse confessioni religiose hanno suonato al Sermig di Torino nel giornata mondiale per la pace. Il primo dell'anno si tiene il tradizionale concerto organizzato dal coordinamento interconfessionale per la pace che fa parte del consiglio regionale del Piemonte.



Alla serata hanno preso parte rappresentati delle diverse chiese del Piemonte - cattolici, valdesi, ebrei, buddisti - con i contributi del presidente della regione Alberto Cirio e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. In videocollegamento anche il vescovo di Pinerolo Derio Olivero, responsabile per il dialogo ecumenico della Cei, che ha definito gli strumentisti “donatori di musica al servizio della pace”.

