Il Toro insegue la semifinale che manca da ventinove anni

Il mercato alle ultime battute agita la vigilia di quella che potrebbe essere una delle partite più importanti della stagione granata. A Firenze il Toro si gioca la possibilità di entrare in semifinale di Coppa Italia, evento che non si verifica dal 1994, l'anno successivo all'ultimo trionfo nel torneo. Ma la coppa nazionale può essere considerata soprattutto come una porta di accesso privilegiata a quell'Europa che continua a essere nei sogni dei tifosi e nelle speranze di Ivan Juric. Peccato che i granata arrivino all'appuntamento scossi dalle polemiche legate all'ultima tratto di mercato: il bel pareggio in rimonta di Empoli è stato vanificato dal duro contrasto tra Juric e Vagnati sulla cessione di Lukic. Un'operazione che il tecnico avrebbe potuto accettare a fine stagione, non certo alla vigilia di una partita decisiva nella quale dovrà rinunciare a quello che è stato il cervello del suo centrocampo. Vero che nell'elenco dei convocati ci sarà probabilmente il nome di Ilic, ma il serbo, pur se rodato, potrà disputare al massimo uno spezzone di gara. E agli occhi e al cuore dei tifosi granata non farà certo piacere vedere sulla sponda viola Josiph Brekalo che si è accordato con la Fiorentina e che porterebbe entrare domani a gara in corso. Insomma, ripetere l'impresa di dieci giorni fa quando i granata espugnarono il Franchi non sarà semplice, ma in palio c'è un bel pezzo di stagione.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Alessandro Mancuso