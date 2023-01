Il Toro va a Salerno. Juric: "Le prime sono lontane, abbiamo bisogno di più sostanza"

La speranza e il realismo di Mister Juric alla vigilia della partita in casa della Salernitana.

I rinforzi del futuro per uscire dalle secche di metà classifica. La trattativa sul belga Praet è vicina alla chiusura, e se non andasse in porto sarebbe già pronto l'uruguaiano ventiquattrenne Diego Rossi.

Dopo il pareggio di mercoledì in casa contro l'Hellas Verona, domani il fischio d'inizio è alle 12.30: a centrocampo dovrebbe giocare Linetty, mentre davanti Sanabria sarà preferito a Vlasic.

Molti gli infortuni con cui il Toro deve fare i conti. E infine la morte di Gianluca Vialli, e il ricordo del campione affidato alle parole dell'allenatore dei Granata.