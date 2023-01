Ilic a un passo dal Toro

Fattore Juric. Se Ivan Ilic alla fine arriverà a Torino tanto del merito andrà dato all'allenatore granata. Juric, che lo ha già allenato a Verona, l'ha chiamato più volte per convincerlo. Secondo indiscrezioni di stampa l'affare è già fatto: c'è chi parla di 21 milioni, altri di 14 più bonus. Ma dalla società di Cairo nulla filtra e si sottolinea come non siano state organizzate ancora le visite mediche.

Talento dell'est, centrocampista classe 2001, 22 anni a marzo, Ivan Ilic è una promessa del calcio internazionale. Tant'è che sulle sue tracce si è messo anche l'Olympique Marsiglia. E' un mancino di fisico e sostanza che può giocare sia come mediano che a ridosso delle punte, in quel 3-4-2-1 che tanto piace a Juric. Prima della convocazione ai Mondiali in Qatar con la Serbia è stato bloccato da un problema muscolare ma ora sembra tornato ai suoi livelli. Per un serbo che potrebbe arrivare, uno potrebbe partire: Sasa Lukic sembra ormai con le valige pronte verso la Premier Leauge, direzione Fulham.

In casa Juve mercato fermo in entrata, anche per l'effetto delle inchieste. L'unica novità dovrebbe essere la partenza dello statunitense Mc Kennie, anche lui in direzione Premier. Il Leeds ha offerto 28 milioni per il centrocampista, alla Continassa vorrebbero chiudere a 35. E nell'affare potrebbe inserirsi l'Arsenal, prima in classifica nel campionato d'oltremanica.