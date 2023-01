Il Toro dà il benvenuto a Ilic ma, nonostante le resistenze di Juric, saluta Lukic

L'ufficialità, nella mattinata di lunedì, dell'acquisto di Ivan Ilic non li ha esaltati, anche se il serbo ha dichiarato: “Sono entrato in un grande club, Juric ha sempre creduto in me”. Invece il pomeriggio ha portato la depressione ai tifosi del Toro, con la notizia che è apparsa dolorosamente ai loro occhi della cessione ormai certa di Lukic al Fulham per 10 milioni. Visite mediche nei prossimi giorni a Torino.

Va via proprio nel momento peggiore, la vigilia dei quarti di finale di Coppa italia con la Fiorentina, decisiva per andare in semifinale. E se le due torinesi dovessero vincere anche la semifinale, la coppa alla fine si risolverebbe in un derby. Ma la fantasia oggi può volare poco, ci sono più cose sotterranee che altro, ad essmpio la trattativa per cedere scurs al leicester per aver in campo Praet e milioni.

Praet è il secondo trequartista che Lukic vorrebbe nella sua formazione ideale, se Schuurs fa le valigie per sostituirlo si pensa al diciottenne dell'Union Berlino Bruns. Poi si tratta da giorni e giorni sull'ingaggio del veronese Hien.

Altre vere trattative sul banco o sottobanco non pare ci siano. Invece è possbili ci siano le reazioni di Juric che aveva fatto sentire pesantemente il suo no a privarsi di Sasha Lukic, chiedeva almeno di tenerlo fino a giugno. Aggiungere e non togliere la sua filosofia, mentre quella della squadra era togliere, anche perché il serbo non voleva rinnovare a giugno del prossimo anno e quindi svincolato sarebbe andato via e il Torino Calcio non avrebbe preso un euro, come con Belotti. Anche se i 10 milioni per Lukic potrebbero costare molto cari se Juric per reazione decidesse di andarsene.