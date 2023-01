Inaugurato il collegamento di corso Venezia con la superstrada Torino-Caselle

Settecento metri di strada realizzati in un anno e mezzo e aperti solo in una direzione. Atteso da anni, il collegamento di corso Venezia con la superstrada Torino-Caselle è stato inaugurato verso l'aeroporto. La carreggiata in direzione Torino dovrebbe essere ultimata entro marzo. L'opera doveva essere completata entro la scorsa estate ma gli addetti ai lavori spiegano che il caro materiali e il meteo invernale hanno dilatato i tempi di realizzazione e fatto lievitare i costi di circa il 10 per cento.

L'infrastruttura serve a velocizzare il collegamento tra il capoluogo da un lato e aeroporto, valli di Lanzo e valle Orco dall'altro.

Al momento però si registra qualche problema dovuto anche a viabilità e segnaletica giocoforza provvisorie.

Quando sarà inaugurata la carreggiata nella direzione Caselle-Torino non si sa quale impatto potrà avere il traffico veicolare aggiuntivo che fluirà verso piazza Baldissera.

Il Comune ha intenzione di intervenire sulla rotonda partendo da uno studio del Politecnico di Torino che consiglia l'installazione di semafori e di un percorso protetto per il tram 10. Questo nuovo progetto sarà realizzato quando si troveranno i fondi necessari.