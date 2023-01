"Incuria e degrado" davanti all'ex Anas di Torino

La prima segnalazione odierna ci arriva da Torino. "Incuria e degrado", ci scrive un telespettatore, in riferimento agli ex uffici Anas di via Talucchi angolo via Bagetti. E nella foto possiamo vedere transenne divelte, scritte sui mutri e buche nell'asfalto

Rocco, da Torino, ci segnala poi un problema legato all'illuminazione. "Si parla tanto di risparmio energetico ci scrive chiedendosi - vi sembra normale al 17 gennaio tenere le luci natalizie ancora accese in via Nizza?



Chiudiamo come sempre in bellezza. E con illuminazione naturale. Il nostro fedelissimo telespettatore Giorgio Ferrero di Entracque ci spedisce una luna che incontra il nuovo giorno tra i monti della Valle Gesso. Poetico.