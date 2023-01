Mal'Aria, l'Italia ultima della classe per smog. La pianura padana l'area peggiore d'Europa

Lo smog in Italia cala troppo lentamente: appena il 2% l'anno per le polveri sottili, 3% per il biossido di azoto dei motori diesel. Progressi impercettibili. Così Legambiente nel suo rapporto annuale Mal'Aria sull'inquinamento atmosferico. Troppe città non rispettano i limiti europei, che per le polveri sottili PM10 corrispondono a 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Su 95 città, 29 hanno superato il bonus dei 35 giorni di sforamento consentiti l'anno. Alcune, tutte nella pianura Padana, lo hanno addirittura doppiato. Torino, sempre maglia nera, con 98 sforamenti, Milano 84, Asti 79, Modena 75, Padova e Venezia 70. Nel 2030 saremo ancora più nei guai: su raccomandazione dell'Oms, i limiti scenderanno a 20 microgrammi per metro cubo. E sarà fuorilegge il 76% delle città. E' questione di salute: in Europa l'inquinamento atmosferico è la prima causa di morte prematura per fattori ambientali, e l'Italia, con 52mila decessi annui da PM2.5, è responsabile di 1/5 delle morti europee. E' anche questione di soldi: con limiti più stringenti aumenteranno le procedure di infrazione, che già paghiamo care. La soluzione: cambiare mentalità, toglierci l'auto dalla testa. In Italia ne possediamo 65 ogni 100 abitanti, Amsterdam o Copenaghen solo 25-30.

L'intervista a Andrea Minutolo - responsabile scientifico Legambiente.

