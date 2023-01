Juventus bloccata sul mercato

I tempi dei sogni e delle spese pazze sono alle spalle. Se lo scorso anno la Juve vedeva arrivare nella sessione invernale Dusan Vlahovic e iniziava a mettere gli occhi su Gleison Bremer, le incertezze societarie degli ultimi mesi paralizzano invece il mercato bianconero.

Le sole operazioni delle quali si sente parlare dalle parti della Continassa sono così quelle uscite che possono contribuire a ridurre il deficit di bilancio senza compromettere il progetto sportivo di Massimiliano Allegri. Il nome più gettonato per una possibile partenza è quello di Wes McKennie, per il quale si è interessato il Leeds. La Juventus si priverà però dell'americano solo a fronte di un'offerta congrua che permetta di incassare subito: in caso contrario il centrocampista non si muoverà, considerate anche le precarie condizioni di Cuadrado.

Per il resto il capitolo rinnovi resta congelato, almeno fino a quando non sarà completato l'iter della giustizia sportiva e la Juve conoscerà il suo destino: dentro o fuori dalle coppe europee farà la differenza. Intanto allo Stadium si aspetta il Monza, eliminato dalla Coppa Italia ma la sconfitta dell'andata brucia ancora e la Juve ha bisogno di recuperare sul campo i punti persi nelle aule di giustizia.