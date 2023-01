Juve, la crisi sul campo. Tra mentalità, infortuni e Allegri

Juventus, la crisi sul campo. Il rischio è che, mentalmente, scatti il "tutti a casa". Dopo la reazione, di nervi, contro l'Atalanta, lo si è visto nel primo tempo contro il Monza. "Col meno 15, difficile restare concentrati", ammette Di Maria. Ancora più eloquente la sua prestazione, così come quella di Paredes e Rabiot. Giocatori in scadenza a giugno 2023, che con una Juve fuori dall'Europa e in piena austerity, difficilmente verranno rinnovati. E potrebbe rivelarsi complicato perfino trattenere giocatori ancora sotto contratto, ma che hanno mercato. Come Dusan Vlahovic, finora uno dei più sacrificati dal gioco di Allegri. Ecco allora che nella testa, magari a livello inconscio, frullano cattivi pensieri. Allegri li ha esorcizzati con parole di fuoco nel dopopartita: dalla "lotta per la salvezza" al "chi non se la sente, è fuori".

L'infortunio di Milik

L'impegno di Locatelli, migliore in campo nella tragedia sportiva contro i brianzoli e juventino Doc, sembra l'eccezione che conferma la regola. Della lista dei giocatori in scadenza fa parte anche Milik, contro cui si è accanita anche la sfortuna: gli esami hanno certificato una lesione di medio grado al muscolo della coscia sinistra, nuovi accertamenti tra due settimane, difficile rivederlo prima di marzo. Gli infortuni, antica piaga della gestione Allegri.

Allegri e i giovani

L'antidoto? I giovani, come ha insistito anche la società. Benedizione morale, atletica ed economica. Ma Miretti era in panchina, Fagioli sostituito, Soulé inserito tardi e Rovella al Monza. Allegri, l'uomo dell' "instant team", dei giocatori d'esperienza e del corto muso, sarà il profilo giusto per valorizzarli?