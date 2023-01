Juve, il fiato sul collo del Napoli: ora i bianconeri ci credono davvero

Nella settimana più triste, quella segnata dall'addio a Gianluca Vialli e Ernesto Castano, la Juve rilancia e sue ambizioni tricolori. La vittoria sull'Udinese, l'ottava consecutiva, conferma la solidità del disegno tattico di Massimiliano Allegri che è riuscito a riportare la barca bianconera sulla giusta rotta nonostante la tempesta societaria e l'assenza perdurante di pedine importantissime. Una condizione, per altro, con la quale il tecnico bianconero dovrà fare i conti anche venerdì sera a Napoli, nella gara che potrebbe riaprire definitivamente i giochi per lo scudetto. Al Maradona mancheranno ancora Vlahovic, Pogba e Cuadrado, mentre il solo rientro di peso sarà quello di Bremer. Ma la forza della Juve sta proprio nella capacità mostrata di essere gruppo a partire da un'applicazione difensiva feroce che ha portato a 756 i minuti di imbattibilità della porta bianconera.

TORO, PARI E RIMPIANTI - Un'applicazione della quale avrebbe tanto bisogno anche il Toro che ieri, a Salerno, ha gettato al vento un'altra occasione per fare un salto in classifica. Troppe occasione sbagliate e le distrazioni pagate a caro prezzo. I granata saranno in campo mercoledì sera a Milano negli ottavi di Coppa Italia: gara ad eliminazione diretta e in salita, ma la squadra di Juric può aggrapparsi al precedente di campionato, quando riuscì a sconfiggere i rossoneri per 2-1. A San Siro sarà una partita diversa, il passaggio del turno resta un'impresa ma non è impossibile.