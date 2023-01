Calcio mercato, le mosse di Juve e Toro

Se il campionato di calcio è l'unico vero romanzo italiano, il calcio mercato è il sogno degli italiani, ovviamente divisi in fazioni, ovvero squadre. Il Toro questo sogno ce lo ha grande ci sono pochi giocatori. forse ad eccezione di Messi, Ronaldo e pochi altri non dichiarati prossimi acquisti del toro ma poi il sogno, che costa denaro, si trasforma in incubo perché ci trova alla fine a sperare in Cheddira del Bari, marocchino ma sembra già che ci sia il lecce non proprio una superpotenza economica che sembra già essere in vantaggio, servono 5 milioni. Quindi il toro cerca una punta dato che ceduto Belotti, il giovane Pellegri sembra più un acquisto dell'infermeria.

I granata sembrano interessati a Pavoletti. Poi c'è l'affare stavolta in partenza quindi più agevole che è Lukic per 15 milioni è sul mercato, ma quanto varrà in meno il centrocampo Toro. Il mercato della juve è nel calcio e ma anche un po' in Tribunale, la scelta per esigenze di bilancio e per il fiato sul collo della Figc è : nessun ingresso se non ci saranno uscite, il nuovo direttore sportivo è impegnato nei rinnovi, già non semplici viste le cifre. L'allenatore allegri è impegnato a far fuoco con la legna che ha, ovvero a considerare Pogba e recuperare Chiesa come nuovi acquisti, sperare che De Maria e Paredes siano come i loro fratelli superuomini visti al mondiale. E poi i giovani che con lo Standard Liegi han fatto meglio dei titolari.