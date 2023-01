Juve-Monza, psicodramma di una sconfitta. Le analisi e i commenti

Juventus-Monza, commenti e analisi. “Zero alibi, dobbiamo guardare la classifica. E al momento dice che abbiamo 23 punti. Dobbiamo invertire la rotta per arrivare alla salvezza. Se non guardiamo la realtà, ci facciamo male”. I commenti di Massimiliano Allegri dopo Juventus-Monza evocano, per i tifosi della Juventus, l'incubo. Ma l'incubo, a ben vedere, non è né la classifica, né il rischio di altre stangate. L'incubo, per i 40mila che avevano riemito l'Allianz Stadium, è un altro: è la Juve vista nel primo tempo contro il Monza. Squadra senza mordente e psicologicamente prostrata da quel meno 15. Ma anche pericolosamente vicina a film già visti: Fiorentina, Salernitana, Sampdoria, Benfica, Maccabi Haifa, tanto per fare qualche esempio. Quando non si parlava di penalizzazioni.

I peggiori

Fa effetto vedere che i peggiori in campo siano stati giocatori d'esperienza: Paredes su tutti, ma anche Di Maria, troppo lontano dalla porta. Rabiot, abulico come appena arrivato. Per non parlare di un latitante Kostic e del duo Gatti-Bremer. Irriconoscibile, il brasiliano. Durissimo Allegri: "Chi non se la sente in una situazione così - ha detto - stia fuori". La sensazione è che qualcuno abbia staccato la spina. Giocatori in scadenza, come Paredes, Di Maria, Rabiot. Altri che, senza Champions, potrebbero guardare ad altri lidi. Si teme, ad esempio, per Vlahovic, apparso fin qui troppo sacrificato nella visione di Allegri. Unica speranza, i giovani. Vedi il Rovella prestato al Monza. Ma serve fiducia. E quella, al mercato, non si compra.



La partita dei tribunali

E dovrebbero arrivare oggi in giornata le motivazioni della sentenza che ha portato alla Juve ai 15 punti di penalizzazione. C'è attesa perché da lì, entro 30 giorni, gli avvocati della Juventus ripartiranno per il ricorso al Collegio di garanzia del Coni. Che a questo punto avrà tre strade davanti a sé: la conferma della sentenza, il suo annullamento oppure un rinvio alla Corte d'appello con alcune prescrizioni, tra cui non è esclusa la possibilità di un invito a riconsiderare l'entità della penalizzazione.