La Juventus, le plusvalenze e quelle fatture corrette a penna. Motivazioni definite "prevedibili nei contenuti", viziate da "evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza". La dura replica della Juventus alle motivazioni della sentenza della Corte d'appello della FIGC spalanca le porte al ricorso al Collego di garanzia del Coni. Prevedibile il ruolo decisivo svolto delle intercettazioni: per la Caf, resta fermo il principio che è impossibile stabilire un valore oggettivo dei calciatori, ma frasi come "fortuna che alla luce delle recenti visite ci siamo fermati", "utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali", "non era solo il covid e questo lo sappiamo bene", "la m. che sta sotto che non si può dire", il famoso "libro nero" di Cherubini sulla gestione Paratici - in realtà, un foglio - per i giudici avrebbero natura confessoria sull natura fittizia delle plusvalenze. E alla Corte tanto basta.

Il mistero della fattura

Fatto che per i giudici spiega anche la condanna della sola Juventus. Si parla anche di una fattura emessa dall'Olympique Marsiglia nello scambio Tongya-Akè, corretta a penna. Per i giudici, la prova che la Juventus cercava di mascherare lo scambio con due operazioni indipendenti. Per la Juventus, un semplice errore materiale - anche nell'indirizzo, con la vecchia sede di corso Galileo Ferraris.

Sarà battaglia sull'entità della penalizzazione

Dalle motivazioni, emerge la consapevolezza della Corte dei benefici solo transitori delle plusvalenze, sull'anno in corso, che poi si traducono in debiti negli anni successivi. Ma questo sembra non aver pesato sull'interpretazione delle intercettazioni e sulla quantificazione dei punti di penalizzazione. Tutto materiale per gli avvocati bianconeri.