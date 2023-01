Juventus-Monza, gli highlights della partita. Allegri: "Obiettivo salvezza"

Juventus-Monza, gli highlights della partita. “Dobbiamo guardare la classifica. Abbiamo 23 punti, ora dobbiamo pensare alla salvezza, questa è la realtà. Inaccettabile giocare un primo tempo così”. Le parole di Massimiliano Allegri arrivano al termine di una giornata nera per la Juventus. Uno dei momenti più difficili della sua storia. Contro il Monza bestia nera, con il fardello dei -15, scende in campo molle e svagata mentalmente. Dopo 9 minuti, primo campanello d'allarme: Pessina serve Caprari, che tra Bremer e Gatti ha tutto il tempo per aggiustarsi il pallone, prendere la mira e battere Szczesny sul suo palo. Ma il fuorigioco automatico annulla. Al 17esimo, gran palla di Machin per Ciurria che supera Szczesny. Stavolta è buono, 1 a 0 Monza. La Juve prova a reagire al 29esimo, la palla buona ce l'ha Gatti. Sul fondo. Centrocampo bianconero inesistente. E così, al 38esimo, Carlos Augusto fa a fette Bremer e Gatti, pesca Mota Carvalho che salta Szczesny e sigla il 2 a 0.

Cambio modulo nel secondo tempo

Allegri nella ripresa ricorre alla coperta di Linus del 4-4-2: dentro Soulè, Locatelli e Iling-Junior. Al 61esimo Di Maria ruba palla, lo scarico per Soulè che serve Locatelli, gran parata di Di Gregorio. Entra Vlahovic, si passa al 3-4-3. Minuto 64, la palla la prende Milik che lascia partire un bolide: Di Gregorio, in tuffo, dice di no. Al 74esimo Di Maria da fuori, ma ancora il portiere del Monza si supera. Un minuto dopo, Soulè salta l'uomo, sul fondo. Al 77esimo, cross di Di Maria, batti e ribatti in area tra Rabiot e Milik, la palla carambola su Bremer che però la mette dentro in fuorigioco. Milik si fa male, al Juve resta in dieci e il forcing finale non c'è, ed è addirittura Petagna a sfiorare il tris all'81esimo. Poche storie. La Juve è 13esima, a 11 punti, per ora, dal Verona terzultimo.