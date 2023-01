La Juve perde Mc Kennie ma recupera Vlahovic e Pogba

All'ufficialità mancano solo gli ultimi dettagli ma l'annuncio lo dà direttamente Massimiliano Allegri parlando della partita di domani con il Monza: Weston Mckennie a breve non sarà più un giocatore della Juve: lo attende il Leeds. A confermarlo la mancata convocazione per la gara con i brianzoli. Un'operazione che permetterà ai bianconeri di fare cassa e che non comporterà nessun ingresso. Domani torneranno invece a sentire l'odore dell'erba dello Stadium Vlahovic e Pogba ma non hanno più di trenta minuti nelle gambe. Assente Chiesa per un risentimento alla gamba operata, il tecnico non cambierà lo schieramento mettendo probabilmente Di Maria alle spalle di Kean. Obiettivo vendicare la sconfitta dell'andata, ma la priorità resta quella di tenere la squadra concentrata sul campo senza pensare alle tensioni esterne. Domani la Juve si aspetta un'altra prova di compattezza dai suoi tifosi dopo quella di una settimana fa con l'Atalanta: l'unità per uscire dalla tempesta di dicembre.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Paola Bovolenta