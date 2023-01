La Juve saluta Aké e pensa al ricorso. Giovedì arriva la Lazio per la Coppa Italia

Niente colpi di scena in un mercato, quello bianconero, piuttosto avaro di nomi di rilievo. Quel Jorginho che avrebbe rincuorato i tifosi ha sì lasciato il Chelsea. Ma non Londra, avendo trovato casa all'Arsenal.

Alla fine non è arrivato neppure Cambiaso dal Bologna. Nè rientrato a Torino Pellegrini, volato direttamente dalla Germania a Roma, sponda Lazio: prestito con diritto di riscatto da 15 milioni di euro. Via anche Aké, al Digione.

Ora il pensiero torna alla battaglia giudiziaria. Mentre gli avvocati preparano le carte per il ricorso contro il -15 per il cvaso plusvalenze, da Madrid la sentenza che di fatto dà ragione ai bianconeri riguardo quel tentativo, abortito, di dare vita alla Superlega. In attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea, un tribunale spagnolo ha infatti sancito che la nuova competizione che hanno in mente Juve, Real Madrid e Barcellona è legale. E che Fifa e Uefa non possono attuare sanzioni contro i club promotori: abuso di posizione dominante. Una piccola consolazione - sebbene fuori tempo massimo, per l'ex presidente Andrea Agnelli.

In campo si torna giovedì. Alle 21 all'Allianz arriva la Lazio dell'ex Sarri. Partita secca, in palio la semifinale di Coppa Italia. Un trofeo che garantirebbe ai bianconeri un posto in Europa anche la prossima stagione.