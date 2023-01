La vita in montagna d'inverno a Bersezio

Il termometro ha toccato i -16° e non è mai salito sopra lo zero. Nemmeno alle due di pomeriggio perché poi alle 14.30 il sole qui già tramonta. L’ondata di freddo di questi giorni, che sembra anomala in un inverno mite, è la normalità per chi abita a Bersezio, Alta Valle Stura, quasi 1.700 metri, a pochi chilometri dal confine con la Francia.