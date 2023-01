Le imprese guardano oltre il Covid, Marsiaj: "Il Pnrr occasione da non perdere"

Si temeva un anno nero per l'economia: la guerra in Ucraina, il costo dell'energia impazzito, un'inflazione mai vista da almeno vent'anni. Ma tirate le somme - nonostante tutto - in due anni è stata completamente recuperata la crisi del Covid, con un contributo fondamentale della manifattura.

Nel servizio l'intervista a Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione industriali di Torino