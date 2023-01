Marta, che peccato! Sbaglia alle ultime porte, addio Coppa del mondo

Marta Bassino, che peccato. Nello slalom gigante di Plan de Corones, in provincia di Bolzano, sbaglia nelle ultime porte e va fuori, giocandosi probabilmente le possibilità di vittoria del mondiale con Mikaela Shiffrin. Peccato perché Marta, durante la prima manche, aveva suscitato buone sensazioni: l'aveva chiusa al terzo posto, a 65 centesimi di distanza dalla Shiffrin, da ieri nuova leader della classifica di specialità e dietro anche la svedese Sara Hector.

La seconda manche: attacco fallito

Nella seconda manche, invece, è andato tutto storto. Nelle ultime porte la sciatrice piemontese era riuscita a mantenere 6 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel: sarebbe stato podio sicuro. Invece, probabilmente presa dalla voglia di recuperare, ha attaccato troppo. Si è inclinata, andando a sbattere contro una porta. Fuori. Nulla di grave, a quanto sembra.

La classifica

Ma in classifica la Shiffrin sale a 600 punti, distanziando di 118 punti la svizzera Lara Gut. La Bassino è al momento terza a quota 451, 149 punti in meno della leader. Ma con due soli giganti previsti da qui alla fine della stagione, ad Are (Svezia) e a Soldeu (Andorra), provare a rimontare sembra davvero un'impresa proibitiva.