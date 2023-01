Disuguaglianze, donne lavoro: il Pd di Elly Schlein

"Ci vuole più coraggio sui temi su cui si sono prodotte fratture in questi anni con tante persone che hanno smesso di credere in questo partito e di credere che la politica sia uno strumento per migliorare la vita delle persone". Parole chiare e idee chiare per la candidata alla segreteria nazionale del Pd Elly Schlein nella sua giornata piemontese tra Cuneo, Asti, Alessandria e Torino.

Raccoglie la partecipazione di chi la appoggia e la curiosità di chi vuole sentirla da vicino, con le sue priorità: disuguaglianze, donne, "lavoro, contrasto al precariato, limite ai contratti a termine, salario minimo, una legge sulla rappresentanza e chiaramente la questione del clima perché le giovani generazioni ci stanno indicando una via".

Schlein attacca anche il governo che, dice, colpisce i poveri e non la povertà. E poi c'è il Pd con tanti delusi da convincere: "Nettezza, coraggio su questi temi: è l'unico modo per recuperare credibilità tra quei mondi del lavoro, della scuola, del terzo settore, dell'accoglienza che in questi anni non hanno più trovato in questo partito un interlocutore e un punto di riferimento. Dobbiamo tornare a essere una comunità politica che rialza la testa trovando le parole che sono mancate in questi anni e che le persone si aspettano da noi".

Necessario cambiare il gruppo dirigente del Pd per la Schlein, che poi ricorda la sua storia: "Sono una persona che in questi ultimi dieci anni non ha fatto parte del gruppo dirigente di questo partito e quindi vorrei costruire una nuova storia accanto alle energie migliori di questo partito che troppo spesso al di là delle parole sono rimaste schiacciate da logiche di altro tipo".

Servizio di Caterina Cannavà, montaggio di Giancarlo Raviola. Intervista a Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd