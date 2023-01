"Quando Pelé ringraziò mio padre". La figlia di Silvio Piola ricorda l'incontro con O Rey

“Muito obrigado. Se non ci fossero stati calciatori come lei, non ci saremmo stati noi”. Un grazie speciale che ora, a oltre trent'anni di distanza, torna alla memoria. È quello che rivolse Pelé - il campione brasiliano scomparso il 29 dicembre a 82 anni - a Silvio Piola, uno dei più grandi centravanti. Un incontro che avvenne al Galà di Italia 90 al PalaTrussardi di Milano. “Fu incredibile essere lì - ricorda oggi la figlia Paola Piola -. Pelé si avvicinò a mio padre e si strinsero la mano guardandosi negli occhi”.

Servizio di Simona Marchetti, montaggio di Beppe Serra, intervista a Paola Piola, figlia di Silvio Piola