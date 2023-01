Processo sull'omicidio di Adil, la protesta di 300 lavoratori davanti al tribunale di Novara

Protesta dei “Sì Cobas” in concomitanza con l'udienza preliminare per Alessio Spaziano, il camionista che il 18 giugno 2021 ha investito e ucciso il sindacalista Adil Belakhdim. “Adil è vivo e lotta con noi”, questo il grido dei lavoratori che sono scesi in strada per manifestare la rabbia per tutte le morti sul lavoro.

Servizio di Simona Marchetti