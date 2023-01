Raccolta differenziata, 150 manifesti per spiegare come va fatta

Parte oggi a Torino la campagna di sensibilizzazione di Comune di Torino e di Amiat, il cui titolo è “La differenziata, se fatta male, genera mostri”.

Come il “Pizzone”, fatto di cartone e pomodoro; oppure il “Peperattolo”, fatto di verdure e lattine.

Queste immagini si vedranno per due settimane nei 150 manifesti (costo 50mila euro) per le strade e sui tram/bus con cui Comune e Amiat invitano i cittadini a comportanti corretti in fatto di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il tema dei rifiuti è molto sentito dai cittadini. A noi della Tgr Piemonte arrivano, in modo sistematico, foto e video che denunciano l'abbandono indiscriminato di rifiuti per strada e i servizi talvolta inadeguati.

Secondo Comune e Amiat a contribuire in peggio ci sono anche i comportamenti sbagliati degli utenti.

La campagna “La differenziata, se fatta male, genera mostri” serve a questo, dicono, ad educare i cittadini e a contribuire a migliorare la situazione.

In conferenza stampa è stato annunciato che entro il 2023 si completerà la conversione di Torino alla differenziata, portando il sistema nei quartieri del centro città.

Attualmente la raccolta differenziata è al 53,5 per cento, dice Amiat.

L'obiettivo è il 65 per cento.

Nel servizio parlano in ordine: Paola Bragantini, presidente di Amiat Gruppo Iren; e Chiara Foglietta, Assessora alle Politiche per l'Ambiente nel Comune di Torino.