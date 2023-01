Psicofarmaci e sballo: giovani tra gocce e pasticche, anche contro l'ansia da prestazione a scuola

Siamo andati a cercare i ragazzi dove oggi si trovano più spesso, su Tik Tok, il loro social per eccellenza. Tra i video delle ultime canzoni più ballate, spuntano sempre più spesso, gocce e pastiglie: adolescenti che assumono, ed insegnano ai coetanei ad assumere, psicofarmaci. Dalle gocce omeopatiche ai medicinali più forti: vale tutto, per divertirsi, ma non solo Farmaci scovati su internet, o sottratti ai genitori. L'abuso "ricreativo" riguarderebbe 1 ragazzo su 10. La gestione dell'ansia è l'altro buco nero dell'adolescenza.

Le interviste a:

Claudio Mencacci, Società Neuropsicofarmacologia

Stefano Vicari, direttore Neuropsichiatria ospedale Bambino Gesù Roma

Montaggio Elisa Pozzati.