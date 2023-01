La scuola fragile: quella italiana bocciata in sicurezza e risparmio energetico

Ristrutturazioni ed efficientamento energetico, che tanto successo hanno avuto nell'edilizia privata, arrancano nel mondo della scuola. Fondi e bonus sono di meno, è vero, ma spesso i pochi soldi vengono usati male, e non bastano a colmare tutte le carenze. Colpa di burocrazia e cantieri lunghi in media 1 anno, fino a 2 al sud. E così la scuola italiana rimane un insieme di edifici vecchi e insicuri, colabrodi energetici, con un enorme divario tra Nord e Sud, centri e periferie. Il 22esimo rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente analizza 5.616 edifici scolastici frequentati da oltre 1 milione di studenti, e disegna una scuola sempre in bilico tra poche eccellenze e una media di edifici sotto i livelli minimi di sicurezza. Il 30% necessita ancora di interventi di manutenzione straordinaria. Dato che al Sud sale al 36%, e nelle Isole al 53%. Voti bassi anche in efficienza energetica. Solo il 17% delle scuole ha fatto interventi, e appena il 4% degli edifici è in classe A. Mentre la stragrande maggioranza, il 74%, è ferma alle ultime 3 classi energetiche. Il 39% in Classe G, la peggiore. E anche quando è il sud a eccellere - col 29% di impianti a energia rinnovabile contro il 20% del Nord - i vantaggi si perdono, perchè le nuove tecnologie si installano su edifici malridotti. Come nella sanità pubblica, bisognerebbe garantire dei LEA, livelli essenziali di assistenza.

L'intervista a Vanessa Pallucchi, vicepresidente Legambiente.

