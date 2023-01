Sestriere compie i suoi primi 90 anni

Quest'anno il Sestriere compie 90 anni.

90 candeline di successi tra sport, turismo e cultura per il colle, al centro di un comprensorio sciistico che si snoda per oltre 400 chilometri. Piste che collegano valli, avvicinano uomini e diventano lo specchio in cui l'Italia vede - e rivede - se stessa.

Ma qui l'orologio del passato scandisce tempi ancora più lontani. Nato nel 1932 a cavallo tra Val Susa e Val Chisone, il paese prende il posto dei pascoli e all'inizio ospita l'alta società torinese che inizia a sciare, e la famiglia Agnelli in primis.

Che qui investe e fa costruire hotel di lusso che ancora oggi punteggiano il paesaggio. Principi di Piemonte, Duchi d'Aosta: nomi di hotel per un turismo d'alto bordo, che piano piano diventa democratico e accoglie anche il ceto medio.

Le prime seggiovie negli anni '30, dopo la guerra il boom economico e una crescita costante accompagnata da continui investimenti. Premiati da varie tappe di Coppa del Mondo, con il mondiale nel 1997 e poi con l'evento sportivo più grande di tutti.

Da quel piccolo errore di neve sulle piste ne è caduta molta. Ma al Sestriere i campioni, ultima Marta Bassino in coppa del mondo poche settimane fa, al Sestriere, il traguardo hanno imparato a tagliarlo.

Intervista ad Evelina Christillin