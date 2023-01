Smog, Torino la peggiore d'Italia, ma c'è troppo inquinamento anche nel resto del Piemonte

Torino è maglia nera, e questa non è più una notizia. Da anni il capoluogo piemontese è la città peggiore per inquinamento atmosferico nella classifica Mal'Aria di Legambiente. A fare notizia, ogni anno di più, è l'ingresso di altre città piemontesi tra quelle con l'aria più malata. Tra quelle che hanno superato il limite di concentrazione massima di polveri sottili Pm10, ossia 50 microgrammi per metro cubo d'aria, per più dei 35 giorni l'anno consentiti, in vetta c'è Torino, con 98 giorni di sforamento. Ma poi, subito dopo gli 84 giorni di Milano, ci sono i 79 di Asti. Andrà peggio dal 2030, quando, su raccomandazione dell'Oms, i limiti scenderanno a 20 microgrammi per metro cubo. Per raggiungere quei livelli, Vercelli ci metterebbe 30 anni, e Alessandria dovrebbe ridurre le sue emissioni del 40%. C'è il peccato originale dell'orografia del Piemonte, bloccato tra montagne e colline che favoriscono il ristagno d'aria. Ma c'è soprattutto un mancato cambio di passo sulla mobilità sostenibile, avverte Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. Il calo delle polveri sottili è migliore della media italiana, che si ferma al 3%, ma non basta.

L'intervista a Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente

Montaggio di Giulia Parenti