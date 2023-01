Ozono, "sulla buona strada"

Negli anni '80 è stato al centro di un allarme globale, che ha portato alla firma di uno storico accordo internazionale. Ieri le Nazioni Unite hanno annunciato che "lo strato di ozono è sulla buona strada per riprendersi entro quattro decenni", presentando il rapporto di valutazione quadriennale per il Protocollo di Montreal. Secondo il report, se si continueranno a seguire le politiche attuali, la fascia di ozono dovrebbe tornare ai valori del 1980 - cioè prima che venisse lanciato l'allarme sul suo assottigliamento e sul cosiddetto buco - verso il 2066 sopra l'Antartide, entro il 2045 sopra l'Artico ed entro il 2040 per il resto del pianeta.