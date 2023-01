Texture, il mondo di McCurry colora il Filatoio di Caraglio

I volti. E dietro i volti le trame di una vita. Cento storie, tante quante le fotografie esposte, che vanno oltre i tessuti consunti o sgargianti, la durezza del lavoro, la gioia che suscita un abito svolazzante, i sorrisi di chi, oggi come ieri, va a scuola per imparare.

E' la mostra "Texture" del maestro americano Steve McCurry nell'ex filatoio di Caraglio. Esposizione prorogata ancora per un mese

I canali in cui per secoli è fluita l'acqua che azionava gli ingranaggi oggi ricostruiti che filavano la seta dei Savoia tornano in vita grazie a questi scatti.

Gli abiti, involucri dei corpi e le anime da essi contenuti: minatori afgani che fumano dopo 12 ore sottoterra, i vezzi di chi esce dal barbiere e si liscia i baffi; gli orpelli di culture quasi scomparse che diventano immortali.

In bilico tra essere e apparire le immagini si riflettono sui tavoli che espongono tessuti di tutte le epoche, e dialogano con antichi velluti turchi o damaschi cinesi; e poi c'è la seta delle antiche corti europee che venivano prodotte anche qui.

Un tempo industria, poi archeologia industriale: oggi e fino alla fine di febbraio l'ex filatoio di Caraglio è soprattutto un luogo in cui, grazie a Texture di McCurry, la realtà resta a terra, l'immaginazione prende il volo.

Nel servizio l'intervista a Davide De Luca, direttore fondazione Artea