Sergio Ramella, una vita per il jazz. Il tributo al Conservatorio di Torino

Al Conservatorio di Torino una serata per ricordare Sergio Ramella a dieci anni dalla sua scomparsa. Un concerto speciale, con una trentina di musicisti ad alternarsi sul palco, per un tributo all'uomo che riuscì a portare in Piemonte le stelle del jazz mondiale, da Chet Baker a Miles Davis, da Ray Charles a B.B. King.

